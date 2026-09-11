VIDEO: बैंकों में रही हड़ताल, करोड़ों का लेनदेन रहा ठप

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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्नान पर शुक्रवार को बैंकों में हड़ताल रही। इससे करोड़ों रुपये का लेनदेन ठप रहा। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि 2012 से वह अपनी फाइव डे बैंकिंग की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। जबकि एलआईसी और रिजर्व बैंक में सहित केंद्रीय बैंकों में यह व्यवस्था लागू रही। हड़ताल के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के बाहर प्रदर्शन किया गया। साथ ही जुलूस भी निकाला गया।

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