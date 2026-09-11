Raebareli News: रोजगार मेले में 27 अभ्यर्थी चयनित

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रायबरेली। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोरा बाजार में बृहस्पतिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित एक ऑटोमोबाइल कंपनी के प्लांट से आई एचआर टीम के अनिल नेगी ने 35 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। प्रधानाचार्य विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि मेले में 27 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया। इन्हें निर्धारित वेतन एवं मानदेय के साथ ही कंपनी के नियमानुसार कैंटीन की अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मेले में चंद्रकांत पांडेय, अभय श्रीवास्तव व आशीष कुशवाहा आदि मौजूद रहे।