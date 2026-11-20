{"_id":"6b0037f310c18197c009ee32","slug":"video-two-sisters-riding-scooter-were-injured-after-being-hit-by-car-on-highway-in-raebareli-one-was-referred-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में हाईवे पर कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो बहनें घायल, एक रेफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में रायबरेली-उन्नाव हाईवे पर निहस्था गांव के निकट शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दो सगी बहनों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बहनें सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों की मदद से उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया। वहां एक बहन की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बेहटा कला गांव निवासी तान्या दीक्षित (19) पुत्री अजय दीक्षित अपनी छोटी बहन आन्या (16) के साथ स्कूटी से गांव लौट रही थी। निहस्था गांव के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बहनें सड़क पर गिर पड़ीं। हादसे में स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों को घायल अवस्था में देखकर राहगीर मदद के लिए दौड़े। उन्होंने निजी वाहन से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां तान्या की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के बाद कर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

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