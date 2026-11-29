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जवाहर नवोदय विद्यालय में नए शिक्षा सत्र 2027-28 में कक्षा छह की 80 सीटों पर प्रवेश होने हैं, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। जिलेभर से 3999 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। बच्चों को ज्यादा दूरी तय कर परीक्षा केंद्र न जाना पड़े, इसके लिए विकास क्षेत्र स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की संख्या 19 रही। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा हुई, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने अभिभावकों के साथ सुबह 10 बजे ही पहुंचने लगे।नवोदय विद्यालय की एक टीम ने प्राचार्य के नेतृत्व में महराजगंज और बछरावां क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा अन्य टीमों ने भी अलग-अलग केंद्रों में निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। प्राचार्य प्रदीप मिश्र ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी निगरानी में परीक्षा कराई गई। उपस्थिति दर्ज कराने वाले 2938 अभ्यर्थियों में बालकों की संख्या 1502 और बालिकाओें की संख्या 1436 रही। कक्षा छह में प्रवेश के लिए 3999 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।