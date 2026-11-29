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मैच में पूरे बैसन टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित आठ ओवरों में टीम ने तीन विकेट खोकर 84 रनों का लक्ष्य रखा। टीम के लिए गौरव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए, जबकि विपिन ने 8, नितिन ने 5 और हिमांशु ने 14 रन का योगदान दिया। अंगूरी टीम की ओर से हीरामनी ने एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी अंगूरी टीम निर्धारित सभी ओवर खेलकर अपने छह विकेट गंवा बैठी और केवल 63 रन ही बना सकी। पूरे बैसन टीम के लिए अंकित ने तीन विकेट झटके, जबकि विपिन और नितिन ने एक-एक विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस अवसर पर गोलू, विपिन, वीरेंद्र, रामराज और राम बहादुर मौजूद रहे।