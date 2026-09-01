रायबरेली: बारिश से दो कच्चे मकान गिरे

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रायबरेली: लोदीपुर गांव निवासी राम प्रकाश और अमावा ग्राम पंचायत के पासिन कोडरा गांव निवासी लवकुश रैदास पुत्र छविनाथ के कच्चे मकान लगातार बारिश के कारण गिर गए। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अभी तक सरकारी आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रशासनिक दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, आवास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह स्थिति योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की कमी को स्पष्ट रूप से उजागर करती है।

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