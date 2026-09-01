Raebareli News: अमेठी सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

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ग्रामीणों ने बताया कि अधूरे अंडरपास से चार-पांच हजार लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा अधिक खर्च होता है। स्कूली बच्चों को साइकिल से रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए जोखिम उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने हादसे की आशंका जताते हुए जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने रेलवे अधिकारियों को तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेल मंत्री से वार्ता कर बाधा दूर करने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे।

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नसीराबाद। गांधीनगर के पास रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन अंडरपास का काम दो वर्ष से अधूरा है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सोमवार को अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल और वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ने मौके पर पहुंचकर समस्याएं सुनीं।