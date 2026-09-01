{"_id":"6a967bddd86c92b1990e6f56","slug":"video-rayabral-ma-pana-sa-ghara-talka-ka-parava-nava-ka-sahara-jathaga-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में पानी से घिरा तिलक का पुरवा, नांव के सहारे जिंदगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में अमावां क्षेत्र के तिलक का पुरवा मजरे बघेल गांव पानी से घिर गया है। न सिर्फ रास्ते में पानी भरा है, बल्कि घरों को आसपास तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था कराई गई, लेकिन इसे चलाने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण खुद जान जोखिम में डालकर नाव से आते-जाते हैं। पिछले दिनों से बारिश हो रही है। इससे गांव के देशराज सिंह, शिवदेवी सिंह, सोमाली सिंह, लाल सिंह, भीम, अनमोल, जयचंद, सुखनंदन, जितेंद्र के घर तक पानी पहुंच गया है। इससे निकलना दुश्वार है। सबसे ज्यादा विद्यालय जाने वाले बच्चों को होती है। कहा कि गांव के पास से निकले रास्ते में पानी भर गया है। इससे बैंखरा, डीहे, मियां का पुरवा, तिलक का पुरवा, लोनार, बघेल, खैरहना, मोहब्बत नगर, झाखरी, पहरेमऊ गांव के लोगों को पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। ओंकार सिंह, जितेंद्र यादव, मुकेश सिंह, शीतला प्रसाद सिंह, अजमेर सिंह, विजयराज ने समस्या पर नाराजगी जताई और समस्या को दूर कराने की मांग की।

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