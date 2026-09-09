ईवीएम गड़बड़ हुई तो जनता खुद करेगी फैसला : राहुल
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 09 Sep 2026 01:29 AM IST
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रायबरेली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार रात सराफा व्यवसायियों के साथ संवाद के दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जीएसटी को सरल करने के लिए संसद में सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इस बार के चुनाव में यदि ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो जनता खुद फैसला करेगी। युवा पहले ही सड़कों पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही है।
राहुल गांधी ने रात करीब सात बजे शहर के प्रभुटाउन स्थित फाना त्रिवेदी के आवास पर सराफा व्यवसायियों के साथ बैठक की। सराफा संघ के उपाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, संरक्षक फाना त्रिवेदी, महामंत्री दिलीप वर्मा समेत अन्य कारोबारियों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं।
व्यवसायियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक साल तक लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद सराफा कारोबार में मंदी जैसे हालात हैं। इससे कारोबारियों के साथ उनसे जुड़े लोगों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति रही तो सराफा कारोबारियों को भी अनाज की लाइन में लगने की नौबत आ जाएगी।
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राहुल गांधी ने कहा कि वह सराफा व्यवसायियों की चिंता से वाकिफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और अन्य कारोबारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सराफा व्यवसायियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीएसटी को सरल बनाया था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसे जटिल कर दिया गया। जीएसटी को सरल करने के लिए वह संसद में आवाज उठाएंगे। राहुल ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया।
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राहुल गांधी ने रात करीब सात बजे शहर के प्रभुटाउन स्थित फाना त्रिवेदी के आवास पर सराफा व्यवसायियों के साथ बैठक की। सराफा संघ के उपाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, संरक्षक फाना त्रिवेदी, महामंत्री दिलीप वर्मा समेत अन्य कारोबारियों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं।
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व्यवसायियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक साल तक लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद सराफा कारोबार में मंदी जैसे हालात हैं। इससे कारोबारियों के साथ उनसे जुड़े लोगों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति रही तो सराफा कारोबारियों को भी अनाज की लाइन में लगने की नौबत आ जाएगी।
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राहुल गांधी ने कहा कि वह सराफा व्यवसायियों की चिंता से वाकिफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और अन्य कारोबारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सराफा व्यवसायियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीएसटी को सरल बनाया था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसे जटिल कर दिया गया। जीएसटी को सरल करने के लिए वह संसद में आवाज उठाएंगे। राहुल ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया।