Raebareli News: जिसने भी मिलना चाहा, राहुल ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया

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लोगों व बच्चों पर खूब प्यार लुटाया। सुरक्षा की परवाह किए बिना, जिसने उनसे मिलना चाहा, उससे आगे बढ़कर हाथ मिलाया। हालांकि राहुल विरोधियों पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। राहुल की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर ही नहीं, बल्कि छतों पर चढ़े नजर आए।यह पहला मौका था, जब राहुल गांधी हैरदगढ़ (बाराबंकी) होते हुए जिले की सीमा में प्रवेश किया। शिवगढ़ प्रतिनिधि के मुताबिक गुमावां बाजार में कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष दिनेश यादव की अगुवाई में राहुल का जोरदार स्वागत हुआ। आम जनता ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद गुमावां चौकी के पास कांग्रेसी नेता साहेब शरन पासी व विवेकानंद चौरसिया की अगुवाई में राहुल का स्वागत किया गया। यहां राहुल गाड़ी से नीचे उतरे और कार्यकर्ताओं से मिले।हलोर पहुंचने पर आम जनता व कांग्रेसी नेता सुशील पासी, रामसागर चौधरी, कृपाशंकर शर्मा, गिरिजेश श्रीवास्तव, अनुराग चौधरी, वीरेंद्र सिंह, पुत्तन तिवारी ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी ने सभी से कुशलक्षेम पूछा और आगे बढ़ गए। अमावां प्रतिनिधि के मुताबिक हरदासपुर चौराहा, रतापुर चौराहा पर भी राहुल का जोरदार स्वागत किया। शहर पहुंचने पर राहुल की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। महिला, पुरुष व बच्चे राहुल को देखने के लिए छतों पर मौजूद रहे।सोनिया के बाद राहुल का भी दौरे का रूट बदलाइस बार राहुल गांधी ने हैदरगढ़ होते हुए जिले की सीमा में प्रवेश किया। इससे पहले वह लखनऊ से हाईवे होते हुए सीधे जिले की सीमा में प्रवेश करते थे। इस बार उन्होंने अपना रूट बदल दिया। साल 2014 में भी उनकी मां सोनिया गांधी ने भी हैदरगढ़ होते हुए जिले की सीमा में प्रवेश किया था।