{"_id":"6af42d7ea3ca8b03140c110e","slug":"video-fire-breaks-out-in-scrap-shop-in-raebareli-plastic-worth-lakhs-burnt-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में कबाड़ की दुकान में लगी आग, लाखों की प्लास्टिक जली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में लालगंज कस्बा के डलमऊ रोड पर मनोज धर्म कांटा के पास मंगलवार रात करीब 10:30 बजे कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में रखी लाखों रुपये कीमत की प्लास्टिक जलकर राख हो गई। घसियारी मंडी मोहल्ला निवासी रमेश कौशल की डलमऊ रोड पर कबाड़ की दुकान है। देर रात अचानक दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने पटाखे से आग लगने की आशंका जताई है। घटना के समय दुकान मालिक रमेश कौशल मैहर दर्शन के लिए गए हुए थे। आग लगते ही आसपास के लोगों ने बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय युवकों राहुल गुप्ता, राज, रानू, समंदीप, अभय और रमन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझने से आसपास की दुकानों तक लपटें फैलने से बच गईं।

... और पढ़ें