Raebareli News: बस की टक्कर से महिला की मौत, 12 घायल

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सेमरपहा गांव के पास सामने से आ रही फतेहपुर डिपो की तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पहले एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद दूसरी कार भी बस की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार कई लोग फंस गए। हादसे में आयत (6), अरनत (7), इरफान, दिलशाद, मोहम्मद अरकान, मोहम्मद साजिद, फरहद निवासी किशनपुर, मोहम्मद शोएब निवासी खागा (फतेहपुर), मोहम्मद मोईन निवासी किशनपुर, रहीमन, मोहम्मद अफरोज निवासी बसनेरा थाना पयागपुर (बहराइच) और दिलशाद अहमद निवासी महाराजगंज घायल हो गए।नफीसुन निशा (65) पत्नी मोहम्मद आफाक निवासी ग्राम मऊ गर्वी, महाराजगंज (फतेहपुर) की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद आयत, अरनत समेत नौ घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएमओ डॉ. मनोज कुमार शुक्ला, तहसीलदार पवन कुमार यादव और सीओ सुजीत राय अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। सीओ सुजीत राय ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हुई है। दुर्घटनाग्रस्त बस को खड़ा करा लिया गया है और चालक से पूछताछ की जा रही है।