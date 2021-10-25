Raebareli News: ट्रक की टक्कर से युवक की मौत

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भदोखर थाना क्षेत्र के खनुवा गांव निवासी प्रदीप कुमार (32) पुत्र बृजलाल खेती करते थे। प्रदीप की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर जगतपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया था। शाम सात बजे प्रदीप बाइक से जगतपुर सीएचसी जा रहे थे। हाईवे पर नवाबगंज के पास रायबरेली से ऊंचाहार की तरफ जा रहे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।उन्हें सीएचसी जगतपुर पहुंचाया गया, जहां डॉ. एलपी सोनकर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस घर में बच्चे के जन्म की खुशियां मनाने की तैयारी चल रही थी, वहां अचानक चीख-पुकार मच गई। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।