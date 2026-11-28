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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनावी अभियान शुरू किया। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 26वें स्थापना दिवस पर जीआईसी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। चिराग पासवान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर राजनीतिक हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों ने संविधान और आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह किया। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वह क्षेत्र की समस्याओं को लेकर रायबरेली कितनी बार आए। संसद में लगातार गतिरोध पैदा करने को लेकर भी विपक्ष की कड़ी आलोचना की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने पार्टी के प्रण पत्र और पीडीए की राजनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सपा शासनकाल में गुंडाराज, भ्रष्टाचार और अत्याचार को काफी बढ़ावा मिला। सपा के प्रण पत्र में गुंडई बर्दाश्त न करने का वादा करना उसके पुराने शासनकाल की पोल खोलता है। पीडीए की परिभाषा को लेकर भी अखिलेश यादव से कई तीखे सवाल पूछे गए। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी प्रदेश की सभी चार सौ तीन विधानसभा सीटों पर अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। जरूरत पड़ने पर पार्टी अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकती है। लोजपा को भाजपा की बी-टीम कहे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केवल बहुजनों, भीम और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की टीम है। जनता के बीच सीधे पहुंचने के लिए प्रदेशभर में चौखट-चौखट चिराग अभियान चलाने का भी एलान किया गया है।

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