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जिले में संचालित चार पीएमश्री राजकीय विद्यालयों को छोड़कर, शेष 41 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यूनिट टेस्ट के माध्यम से छात्र-छात्राओं का आकलन किया गया। परीक्षा सुबह 10 से 11:30 बजे तक आयोजित की गई। इस परीक्षा में सभी छात्र-छात्राओं से पांच विषयों पर आधारित 75 प्रश्न पूछे गए। विज्ञापन

शिक्षकों को करनी पड़ी मशक्कत

परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद, शिक्षकों ने परख ऐप का उपयोग करके ओएमआर शीट को स्कैन कर अपलोड करना शुरू कर दिया। हालांकि, इस प्रक्रिया में शिक्षकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ओएमआर शीट अपलोड करने में देर शाम तक का समय लगा। विज्ञापन विज्ञापन



पंजीकृत और उपस्थित विद्यार्थियों का विवरण

कक्षा

पंजीकृत विद्यार्थी

उपस्थित विद्यार्थी

अनुपस्थित विद्यार्थी

9

3436

2864

572

10

3327

2855

472

11

1654

1404

250

12

1776

1494

282





वर्जन

कक्षा 9 से 12 तक कुल 10193 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 8617 बच्चों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि 1576 बच्चे अनुपस्थित रहे। ओएमआर शीट अपलोड करने के लिए 24 घंटे का समय निर्धारित था, लेकिन सभी विद्यालयों ने परीक्षा देने वाले बच्चों की शत-प्रतिशत ओएमआर शीट परख ऐप पर अपलोड कर दी हैं। इरफान अहमद, जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा-माध्यमिक जिले में संचालित चार पीएमश्री राजकीय विद्यालयों को छोड़कर, शेष 41 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यूनिट टेस्ट के माध्यम से छात्र-छात्राओं का आकलन किया गया। परीक्षा सुबह 10 से 11:30 बजे तक आयोजित की गई। इस परीक्षा में सभी छात्र-छात्राओं से पांच विषयों पर आधारित 75 प्रश्न पूछे गए।शिक्षकों को करनी पड़ी मशक्कतपरीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद, शिक्षकों ने परख ऐप का उपयोग करके ओएमआर शीट को स्कैन कर अपलोड करना शुरू कर दिया। हालांकि, इस प्रक्रिया में शिक्षकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ओएमआर शीट अपलोड करने में देर शाम तक का समय लगा।पंजीकृत और उपस्थित विद्यार्थियों का विवरणकक्षापंजीकृत विद्यार्थीउपस्थित विद्यार्थीअनुपस्थित विद्यार्थी34362864572103327285547211165414042501217761494282वर्जनकक्षा 9 से 12 तक कुल 10193 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 8617 बच्चों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि 1576 बच्चे अनुपस्थित रहे। ओएमआर शीट अपलोड करने के लिए 24 घंटे का समय निर्धारित था, लेकिन सभी विद्यालयों ने परीक्षा देने वाले बच्चों की शत-प्रतिशत ओएमआर शीट परख ऐप पर अपलोड कर दी हैं। इरफान अहमद, जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा-माध्यमिक

रायबरेली। जिले के 41 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शुक्रवार को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की काबिलियत परखने के लिए यूनिट टेस्ट का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 8617 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सुबह कड़ी निगरानी के बीच आयोजित इस परीक्षा में विद्यार्थियों को डेढ़ घंटे के भीतर ओएमआर शीट पर 75 सवालों के जवाब अंकित करने थे। सभी विद्यालयों ने परख ऐप के माध्यम से ओएमआर शीट को स्कैन कर अपलोड किया। अपलोडिंग प्रक्रिया के दौरान कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण देर शाम तक यह कार्य चलता रहा। परख ऐप के माध्यम से परीक्षा के नतीजे शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे।