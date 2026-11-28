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रायबरेली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की रैली में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

Bhupendra Singh

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:19 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:19 PM IST







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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को रायबरेली पहुंचे। यहां वह शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में शामिल हुए। साथ ही जनसभा संबोधित किया। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। ... और पढ़ें

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