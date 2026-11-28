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इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि अपने पिता रामविलास पासवान का अधूरा सपना पूरा करने की आशा लेकर आपके बीच में आया हूं। कांग्रेस और इनके नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान किया। इन लोगों ने ही उनको चुनाव हराने का काम किया। आज ये लोग उनकी बात करते हैं। संविधान जेब में लेकर घूमते हैं। लेकिन, बाबा साहेब की एक तस्वीर तक नहीं लगवाई। विज्ञापन



इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि अपने पिता रामविलास पासवान का अधूरा सपना पूरा करने की आशा लेकर आपके बीच में आया हूं। कांग्रेस और इनके नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान किया। इन लोगों ने ही उनको चुनाव हराने का काम किया। आज ये लोग उनकी बात करते हैं। संविधान जेब में लेकर घूमते हैं। लेकिन, बाबा साहेब की एक तस्वीर तक नहीं लगवाई।

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यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है। पार्टी की ओर से अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायबरेली के जीआईसी मैदान में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम भी इसी रणनीति का हिस्सा रहा।



इससे पहले पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को रायबरेली पहुंचे। यहां वह शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में शामिल हुए। साथ ही जनसभा संबोधित किया। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला।