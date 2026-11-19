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कुंडा की रामकथा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर सियासी तीर चलाए। बोले- पहले मंदिर नहीं जाते थे, कथा नहीं सुनते थे, अब मंदिर भी जाने लगे और कथा भी सुनने लगे हैं। कथा को राजनीतिक मंच बताने वालों को आंखों और दिमाग की जांच कराने की नसीहत भी दे डाली। आजम खां को जमानत मिलने पर सपा के रुख को लेकर भी निशाना साधा।

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