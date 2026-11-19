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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनी ईदगाह को हटाने और भव्य श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण में आगे आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख मुस्लिम वोटों के कारण मथुरा जाने से बच रहे हैं और इसके बजाय अयोध्या में राजनीति कर रहे हैं।

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