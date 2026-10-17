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अपना दल के संस्थापन सोनेलाल की जयंती पर आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने पिता के संघर्षों को गिनाया

विनोद सिंह

Updated Sat, 17 Oct 2026 01:49 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 01:49 PM IST







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प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचीं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। साथ में प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल मौजूद हैं। ... और पढ़ें

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