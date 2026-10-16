पति की हत्या की साजिश में शामिल पत्नी सहित कुल चार आरोपी

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थाना लालगंज की पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू हत्याकांड का सफल अनावरण किया गया। पति की हत्या की साजिश में शामिल पत्नी सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार ने घटना के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी दी।

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