प्रतापगढ़ : मकान का लिंटर गिरने से मलबे में दबकर किसान की मौत, परिवार में मचा कोहराम
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 11:18 AM IST
सार
पट्टी इलाके के बरहूपुर गांव में मंगलवार की देर रात मकान का लिंटर अचानक भरभराकर गिरने से उसके नीचे दबकर एक किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
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विस्तार
पट्टी इलाके के बरहूपुर गांव में मंगलवार की देर रात मकान का लिंटर अचानक भरभराकर गिरने से उसके नीचे दबकर एक किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी।
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बरहूपुर गांव निवासी रामकुमार वर्मा (55) पुत्र राम अधीन वर्मा मंगलवार रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए। परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे, जबकि उनका पुत्र भानु प्रताप वर्मा कमरे के बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था।
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रात करीब 10 बजे अचानक कमरे से कुछ गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर भानु प्रताप दौड़कर कमरे में पहुंचा तो देखा कि छत का लिंटर भरभराकर गिरा हुआ था और उसके नीचे उसके पिता रामकुमार वर्मा दबे हुए थे। बेटे के शोर मचाने पर परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
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काफी प्रयास के बाद मलबे से रामकुमार को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।