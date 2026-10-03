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यूपी : मोना मिश्रा के सहारे कांग्रेस की नई सोशल इंजीनियरिंग, 2027 के लिए तैयार हो रही जमीन

Sat, 03 Oct 2026 08:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 08:00 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में प्रतापगढ़ के रामपुर खास से विधायक और आराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप कर बड़ा सियासी दांव खेला है।

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After Rita Bahuguna, another move to field a woman; Mona to take the helm.
यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में प्रतापगढ़ के रामपुर खास से विधायक और आराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप कर बड़ा सियासी दांव खेला है। इस राजनीतिक बदलाव के बीच सबसे खास पहलू उनका शैक्षिक बैकग्राउंड और महिला नेतृत्व के तौर पर उनकी उभार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और एमबीए की डिग्री हासिल कर चुकीं आराधना मिश्रा की पहचान सूबे की पढ़ी-लिखी और मुखर महिला राजनेताओं में होती है।

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पार्टी सूत्रों का मानना है कि उनकी यह अकादमिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक समझ उन्हें अन्य नेताओं से अलग खड़ा करती है। कांग्रेस हाईकमान ने इस नियुक्ति के जरिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिला नेतृत्व पर बड़ा भरोसा जताया है। इससे पहले प्रो. रीता बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुकी हैं, हालांकि पिछले कई वर्ष से वह भाजपा में है। फिलहाल कांग्रेस ने अब एक बार फिर पार्टी ने महिला चेहरे को आगे कर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है।
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अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की यह रणनीति बेहद सधी हुई मानी जा रही है। आराधना मिश्रा के जरिए पार्टी की नजर सूबे की आधी आबादी (महिलाओं) और ब्राह्मण मतों पर टिकी है। वह राज्यसभा सांसद और दिग्गज ब्राह्मण नेता प्रमोद तिवारी की पुत्री हैं। ऐसे में इस नियुक्ति से पार्टी सवर्ण खासकर ब्राह्मण मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश देने की जुगत में है।
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सड़क से सदन तक संघर्ष का रहा है इतिहास

कांग्रेस को नई धार देंगी मोना 

प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी और प्रवक्ता हसीब अहमद ने नेतृत्व के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आराधना मिश्रा ने हमेशा से प्रदेश में ब्राह्मणों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक जोरदार लड़ाई लड़ी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनकी यह आक्रामक शैली और सुशिक्षित छवि आगामी चुनावों में कांग्रेस को एक नई धार देगी। शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले के बाद प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। बधाई देने वालों में शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी, विवेकानंद, हरिकेश त्रिपाठी, मनोज पासी, मो. हसीन, दीपचंद्र शर्मा, अरशद अली और शकील अहमद समेत कई प्रमुख लोग शामिल रहे। जल्द ही जिला और शहर कमेटियों के गठन की भी घोषणा होने की संभावना है।

आराधना मिश्रा ''मोना'' का भव्य स्वागत करेगी शहर कांग्रेस कमेटी

आराधना मिश्रा ''मोना'' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फुजैल हाशमी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सिविल लाइंस में हुई इस बैठक में उनके भव्य स्वागत का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद नेताओं ने आराधना मिश्रा ''मोना'' की चार पीढ़ियों के कांग्रेस के प्रति समर्पण की सराहना की और कहा कि उनकी नियुक्ति से कांग्रेस की महिला सशक्तीकरण की पार्टी की प्रतिबद्धता स्पष्ट है।

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दावा किया कि 2027 के विधान सभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। बैठक में पूर्व विधायक विजय प्रकाश, सुधाकर तिवारी, किशोर वार्ष्णेय, हरिकेश त्रिपाठी, मुकुंद तिवारी, संजय तिवारी, अनिल पांडेय, तलत अजीम, परवेज़ सिद्दीकी, शशि प्रकाश, कामू सोनकर आदि ने पार्टी आलाकमान के निर्णय के प्रति प्रसन्नता जाहिर की।

लगातार तीन बार से विधायक हैं आराधना मिश्रा ''मोना''

आराधना मिश्रा ''मोना'' का जन्म 20 अप्रैल 1974 को प्रयागराज स्थित एल्गिन रोड पर हुआ। वह राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता और 1980 से रामपुर खास क्षेत्र से ही लगातार नौ बार विधायक रहे प्रमोद तिवारी की ज्येष्ठ पुत्री हैं। उनकी शिक्षा प्रयागराज के प्रतिष्ठित सेंट मेरीज कान्वेंट स्कूल एंड कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास विधानसभा सीट से पहली बार विधायक के तौर पर 16 मई 2014 को निर्वाचित हुई थी। वह लगातार तीन बार इस क्षेत्र से ही विजयी होती आ रहीं हैं। वर्तमान में वह कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है। विधायक बनने से पूर्व रामपुर खास संग्रामगढ की 2002 से 2012 तक तीन बार ब्लॉक प्रमुख रही हैं। उनका विवाह 1999 में लखनऊ के उद्योगपति अंबिका मिश्रा से हुआ। उनके दो बच्चे एक पुत्री और एक पुत्र है। उनकी छोटी बहन प्रोफेसर विजय श्री तिवारी प्रयागराज स्थित ट्रिपल आईटी में प्राध्यापक हैं।

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