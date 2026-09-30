प्रतापगढ़: फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, सीने पर लिखा था- सास के कारण दे रही हूं, एक साल पहले हुई थी शादी

कुंडा कोतवाली क्षेत्र के मलाका तारा जमेठी गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, नवविवाहिता रोहनी मिश्रा उर्फ अंतिमा मिश्रा (25) का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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रोहनी की शादी फरवरी 2025 में मलाका तारा जमेठी गांव निवासी आकाश मिश्रा पुत्र अनिरुद्ध मिश्रा के साथ हुई थी। मायके वालों के मुताबिक, मंगलवार रात रोहनी ने घर के अंदर चुल्ले में साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। बुधवार सुबह परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस और मायके वालों को सूचना दी गई।मृतका के पिता गंगा सागर मिश्रा निवासी चरन मिश्र का पुरवा बिसहिया, हथिगवां ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शादी में रीति-रिवाज के अनुसार दहेज देने के बावजूद पति आकाश मिश्रा, ससुर अनिरुद्ध मिश्रा और सास मंजू मिश्रा रुपये लाने का दबाव बनाते थे। रोहनी इसकी शिकायत मायके वालों से करती थी।पिता का आरोप है कि सूचना मिलने पर जब वह रिश्तेदारों के साथ बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। उन्होंने दहेज के लिए हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, मृतका के शरीर पर लिखे संदेश में "सास के कारण जान दे रही हूं" लिखा मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है।