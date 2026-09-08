{"_id":"6a9fed49bcca1f655e0dd5fe","slug":"video-sugarcane-workers-staged-a-protest-in-pilibhit-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पीलीभीत में गन्ना मजदूरों का बकाया भुगतान को लेकर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने मंगलवार को जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने गन्ना मजदूरों के 1996-97 से लंबित बकाया भुगतान की मांग की। संगठन ने समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संगठन ने समाधान न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।

... और पढ़ें