पीलीभीत: 'यूपी में कर्ज, क्राइम और करप्शन का बोलबाला', कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने सरकार पर साधा निशाना

पीलीभीत में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एक बरातघर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी कुणाल चौधरी ने जिला और शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिशन 2027 के लिए जुटने का आह्वान किया।

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कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है। किसान, छात्र, युवा और मध्यमवर्गीय परिवार समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों को गन्ना, धान और गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कर्ज, क्राइम और करप्शन का बोलबाला है।उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। हर जगह लोगों ने समस्याओं की शिकायत की है। आलू, मक्का और गन्ना किसान परेशान हैं। उन्होंने बरेली में जलभराव, सड़कों की खराब स्थिति और अन्य विकास कार्यों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कुणाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो संकल्प लिया था, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है।इस दौरान पूर्व प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा, दिनेश दद्दा, तबरेज मुजम्मिल, युवक कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष अयान खान, बरेली युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष नादिर बेग,अनवर अनीस, ईश्वर दयाल पासवान, कुमुद गंगवार, पुष्पा गंगवार, यूसुफ मलिक, संदीप गंगवार, नागेश पाठक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।