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पीलीभीत: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

Mukesh Kumar

Updated Tue, 08 Sep 2026 05:09 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 05:09 PM IST







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कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी कुणाल चौधरी मंगलवार को पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने मिशन 2027 के लिए जुटने का आह्वान किया। चौधरी ने कहा कि जनता भाजपा सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। ... और पढ़ें

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