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वीडियो: चार माह बाद खुला पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पहले दिन मुफ्त कराई जंगल सफारी
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। रविवार को वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने मुस्तफाबाद गेट पर पूजा-अर्चना के बाद नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जंगल के लिए रवाना किया। पहले दिन पर्यटकों और स्कूली बच्चों को निशुल्क जंगल सफारी कराई गई। इसके साथ ही जंगल में एक बार फिर पर्यटकों की चहल-पहल शुरू हो गई।
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