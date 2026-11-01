यूपी: पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र शुरू, पहले दिन स्कूली बच्चों को मुफ्त कराई गई जंगल सफारी

चार माह के लंबे इंतजार के बाद रविवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने मुस्तफाबाद गेट पर पूजा-अर्चना के बाद नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जंगल के लिए रवाना किया। पहले दिन पर्यटकों और स्कूली बच्चों को निशुल्क जंगल सफारी कराई गई। इसके साथ ही जंगल में एक बार फिर पर्यटकों की चहल-पहल शुरू हो गई।

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शुभारंभ के बाद स्कूली बच्चों ने सफारी वाहनों से जंगल की सैर की और प्राकृतिक वातावरण के बीच वन्यजीवों को देखने का रोमांच महसूस किया। इस बार पर्यटकों को जंगल की जैव विविधता से रूबरू कराने के लिए 95 प्रशिक्षित नेचर गाइड तैनात किए गए हैं। इनमें 15 अनुभवी गाइडों की विशेष टीम सुपर-15 भी शामिल है। पर्यटक अतिरिक्त शुल्क देकर इनकी सेवाएं ले सकेंगे। ये गाइड जंगल के रहस्यों, वन्यजीवों के व्यवहार और जैव विविधता की जानकारी देंगे।