{"_id":"6ae2f16c120aa3884f00d500","slug":"video-fire-breaks-out-in-kitchen-due-to-gas-leak-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: गैस रिसाव होने से रसोई में लगी आग, परिवार के चार लोग झुलसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पतिपुरा में बृहस्पतिवार सुबह गैस सिलिंडर के पाइप से रिसाव के कारण आग लग गई। इस घटना में घर के चार लोग झुलस गए हैं। इनमें से दो की हालत नाजुक बताई गई है। सुधा देवी रसोई घर में खाना बना रही थीं तभी आग लगी। उन्हें बचाने आए विपिन कुमार, विनीती देवी और शीतल देवी भी झुलस गए। डॉक्टर आजम ने बताया कि सुधा देवी और विपिन कुमार करीब 80 फीसदी झुलसे हैं। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

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