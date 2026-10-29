{"_id":"6ae2d0a334e7d1c4b00d3b4b","slug":"video-nepali-elephant-enters-residential-area-in-puranpur-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पूरनपुर के रिहायशी इलाके में घुसा नेपाली हाथी, पांच घंटे तक रही दहशत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नेपाल से भटककर एक जंगली हाथी बुधवार रात पीलीभीत के पूरनपुर नगर के रिहायशी क्षेत्र में घुस गया। रात करीब 10 बजे ब्लॉक रोड स्थित कब्रिस्तान में हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया। इसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस और वन विभाग की टीमों ने भीड़ को नियंत्रित किया। उन्होंने हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर मोड़ा। देर रात करीब तीन बजे हाथी जंगल में चला गया। डीएफओ मनीष सिंह ने नागरिकों से वन्यजीवों को उकसाने से बचने की अपील की।

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