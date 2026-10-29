पीलीभीत: रिहायशी इलाके में घुसा नेपाली हाथी, लोगों की उड़ी नींद, पांच घंटे तक रही दहशत; देखें वीडियो

पीलीभीत के पूरनपुर नगर के रिहायशी क्षेत्र में बुधवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब नेपाल की ओर से भटककर आया एक जंगली हाथी सीधे ब्लॉक रोड स्थित कब्रिस्तान में जा पहुंचा। घनी आबादी के बीच रात करीब 10 बजे हाथी के आने की खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर चार से पांच हजार लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देर रात करीब तीन बजे हाथी जंगल की ओर चला गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

विज्ञापन









हाथी को देखने के लिए आसपास के मोहल्लों के साथ-साथ जिले के अन्य हिस्सों से भी भारी तादाद में लोग पहुंच गए। कई लोग हाथी के करीब जाकर तस्वीरें और वीडियो बनाने की कोशिश करने लगे, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी। लोगों की भीड़ और हाथी की मौजूदगी के बीच पुलिस और वन विभाग की टीमों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई एक तरफ उत्तेजित भीड़ को संभालना और दूसरी तरफ हाथी को बिना उकसाए सुरक्षित रास्ते से जंगल की ओर मोड़ना। विज्ञापन



कई दिनों से क्षेत्र में थी चहलकदमी

कस्बे के शोएब, फरजान और हासिम अली ने बताया कि अचानक हाथी कस्बे में पहुंच गया। उसे देखकर वे भागने लगे। हाथी बिजली के पोल आदि को हिलाने लगा। उनका कहना है कि टाइगर रिजर्व और सीमावर्ती जंगलों में पिछले कई दिनों से नेपाल की ओर से आने वाले हाथियों के झुंड की आवाजाही देखी जा रही थी। उसी में से एक हाथी बुधवार रात रास्ता भटककर नगर की सीमा में दाखिल हुआ होगा। हाथी को देखने के लिए आसपास के मोहल्लों के साथ-साथ जिले के अन्य हिस्सों से भी भारी तादाद में लोग पहुंच गए। कई लोग हाथी के करीब जाकर तस्वीरें और वीडियो बनाने की कोशिश करने लगे, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी। लोगों की भीड़ और हाथी की मौजूदगी के बीच पुलिस और वन विभाग की टीमों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई एक तरफ उत्तेजित भीड़ को संभालना और दूसरी तरफ हाथी को बिना उकसाए सुरक्षित रास्ते से जंगल की ओर मोड़ना।कस्बे के शोएब, फरजान और हासिम अली ने बताया कि अचानक हाथी कस्बे में पहुंच गया। उसे देखकर वे भागने लगे। हाथी बिजली के पोल आदि को हिलाने लगा। उनका कहना है कि टाइगर रिजर्व और सीमावर्ती जंगलों में पिछले कई दिनों से नेपाल की ओर से आने वाले हाथियों के झुंड की आवाजाही देखी जा रही थी। उसी में से एक हाथी बुधवार रात रास्ता भटककर नगर की सीमा में दाखिल हुआ होगा।

विज्ञापन