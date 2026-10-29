पीलीभीत में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, मजदूरी कर लौट रहे थे दोनों

मृतकों के परिवारों में मचा कोहराम

हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी दिगंबर सिंह और उपनिरीक्षक जगदीश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर और बाइक को भी कब्जे में ले लिया गया है। एक ही गांव के दो युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया। हादसे के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं।