पीलीभीत में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, मजदूरी कर लौट रहे थे दोनों
न्यूरिया थाना क्षेत्र में बुधवार रात ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की जान चली गई। सैजनिया गांव निवासी भानू प्रताप (28) की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथी तंशुक (35) ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
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पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में सड़िया नहर पुल के पास बुधवार रात करीब नौ बजे ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
मृतकों के परिवारों में मचा कोहराम
हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी दिगंबर सिंह और उपनिरीक्षक जगदीश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर और बाइक को भी कब्जे में ले लिया गया है। एक ही गांव के दो युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया। हादसे के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं।