{"_id":"6aaaa2e7a3f9f02a0f044714","slug":"video-allegation-of-wall-construction-on-a-60-year-old-path-in-barha-village-villagers-stage-a-protest-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरहा गांव में 60 साल पुराने रास्ते पर दीवार बनाने का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत की सदर तहसील के बरहा गांव में 60 साल पुराने सार्वजनिक रास्ते पर दीवार खड़ी करने के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। उनका आरोप है कि रातों-रात रास्ता बंद कर दिया गया और पुलिस भी मौजूद थी। ग्रामीणों ने एसडीएम पर भी आरोप लगाया। जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और रास्ता बहाल करने की मांग की गई है।

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