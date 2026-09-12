पीलीभीत: तालाब से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों में फैली दहशत; देखें वीडियो

पीलीभीत के अमरिया तहसील क्षेत्र के गांव दलेलगंज में शुक्रवार देर रात डबरी (तालाब) से निकलकर एक मगरमच्छ आबादी के बीच पहुंच गया। घर के पास मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। ग्राम प्रधान की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद उसे सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में मगरमच्छ को देवहा नदी में छोड़ दिया गया।



गांव के प्रशासक शकील अहमद ने बताया कि गांव से करीब पांच सौ मीटर दूर स्थित डबरी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। शुक्रवार देर रात इनमें से एक मगरमच्छ डबरी से निकलकर दलेलगंज निवासी लोचन प्रसाद के घर के पास पहुंच गया। आबादी में विशालकाय जलीय जीव देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी ग्राम प्रशासक को दी।



शकील अहमद ने तत्काल वन विभाग को घटना से अवगत कराया। सूचना मिलते ही वन दरोगा शीलेंद्र कुमार यादव, राम औतार और बेनीराम मौके पर पहुंचे। टीम ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में कर लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से देवहा नदी तक ले जाया गया, जहां वनकर्मियों ने उसे पानी में छोड़ दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।