पीलीभीत: गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे किनारे बसेगा औद्योगिक कॉरिडोर, बीसलपुर में 110 एकड़ भूमि चिह्नित

पीलीभीत जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अब बीसलपुर क्षेत्र में दूसरा बड़ा औद्योगिक हब विकसित करने की तैयारी है। शाहजहांपुर सीमा से सटे क्षेत्र में प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए करीब 110 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। शासन से मिले निर्देशों के बाद जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने एसडीएम बीसलपुर से भूमि और परियोजना से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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