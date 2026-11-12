ओवैसी और चंद्रशेखर आए साथ! किसका बिगड़ेगा चुनावी समीकरण?

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असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियों के गठबंधन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण उभरकर सामने आएंगे। अभी तक भाजपा और सपा सीधी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे लेकिन अब इन दोनों ने तीसरे मोर्चे का बिगुल फूंककर यूपी की सियासत की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है।

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