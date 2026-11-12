यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन: 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का एलान, चंद्रशेखर होंगे सीएम कैंडिडेट

उत्तर प्रदेश में सांसद चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन का एलान कर दिया है। गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है। गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया है।

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प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो तस्वीर आपके सामने है उसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। अभी इसमें दो दल हैं। ये तीसरा मोर्चा नहीं, ये पहला मोर्चा है। ये बहुत मजबूत मोर्चा है। जैसे जैसे इसमें कमजोर, पीड़ित लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ये मोर्चा मजबूत हो जाएगा। उन्होंने 26 नवंबर को रमाबाई आंबेडकर मैदान में रैली करने की घोषणा की साथ ही कहा कि गठबंधन प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।लंबे समय से पार्टियों ने वादा किया कि वह बहुजन समाज के साथ हैं और उनके हक के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदलते गए। लेकिन बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं किया गया। आज जो किसी तरह से पढ़ गया तो वो बेरोजगार है। जो आवाज उठाता है तो उसके ख़िलाफ केस दर्ज होते हैं, लाठियां चलाई जाती हैं। अब तो क़ानून बना दिया है जो आवाज उठायेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा मानना है कि अब अपमान का घूंट नहीं पीना है। अब खुद ताकतवर बनेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उन सभी की मदद करेंगे जो पीड़ित, शोषित और वंचित हैं। जो वर्तमान सरकार है इसमें ना कोई जिंदा सुरक्षित है न मरने के बाद। मुझे जेल भेजा गया। जमानत हुई तो एनएसए लगा दिया गया। हाथरस कांड हुआ। बेटी को रात में पेट्रोल डाल कर जला दिया गया। उनके परिवार से नौकरी का वादा किया, नहीं पूरा किया। इसी तरह प्रयागराज, गोरखपुर और कासगंज और संतकबीरनगर में झोपड़ी जला दी गईं। काकोरी में पासी समाज के शख्स को पेशाब चटवाई गई।चंद्रशेखर ने कहा कि किसी को राष्ट्रभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं हैं। हम देश से प्यार करते हैं लेकिन सरकार को जवाब देना होगा कि वह जवान और बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर चंद्रशेखर ने कहा एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे। जो भाजपा को रोकना चाहते हैं वो मेरे साथ शामिल हों, मिलकर लड़ेंगे।चंद्रशेखर ने कहा कि इस सरकार में हो रहे एनकाउंटर फर्जी हैं। बुलडोजर से मस्जिदें गिराई जा रही हैं। इनकी सरकार में रोज मूर्तियां टूटती हैं। इन लोगों ने अगर संविधान और आरक्षण पर कुछ किया तो सरकार को दिन में तारें दिखा देंगे। कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। अगर सपा और बसपा समेत अन्य कोई दल मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि 26 को रमाबाई मैदान में सत्ता परिवर्तन रैली करेंगे। 403 सीटों पर लड़ेंगे।