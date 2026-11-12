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आजम खां से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव: डासना जेल आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Thu, 12 Nov 2026 11:33 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 12 Nov 2026 11:33 AM IST
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UP Politics News: Shivpal Yadav Visits Ghaziabad Jail to Meet Azam Khan, SP Workers Welcome Party Leader
आजम खां से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गाजियाबाद जिला कारागार में बंद समाजवादी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने बृहस्पतिवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे। सैकड़ों सपाइयों ने वेदांता टोल प्लाजा पर शिवपाल यादव का स्वागत किया। जहां से उनका काफिला जिला कारागार पर पहुंचा। 
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जेल प्रशासन ने मीडिया को कारागार के पहले गेट के बाहर रोक दिया गया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि आजम खान की मुलाकात नियमों के अनुसार जाल पर ही कराई जाएगी। जेल  की बैरक में किसी की मुलाकात नहीं कराई जाएगी। समाचार लिखे जाने तक मुलाकात की तैयारी की जा रही थी।
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