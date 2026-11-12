यूपी: विधानसभा चुनाव के लिए नई व्यूह रचना करेगी भाजपा, विधान परिषद में निराशाजनक नतीजे से नेतृत्व सतर्क

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इस कड़ी में अब छठ के बाद गृह मंत्री अमित शाह राज्य में चुनावी रणनीति की कमान संभालेंगे। इससे पहले शाह सहयोगी दलों से अलग-अलग बैठक कर हालात का जायजा ले सकते हैं। विज्ञापन



पार्टी सूत्र ने बताया कि विधान परिषद चुनाव में संगठन का जमीनी अनुभव रखने वाले कई नेताओं से पूछा ही नहीं गया। पार्टी जिस स्तर पर कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के साथ चुनाव लड़ती आई है, उसका भी व्यापक अभाव दिखा। इस कड़ी में अब छठ के बाद गृह मंत्री अमित शाह राज्य में चुनावी रणनीति की कमान संभालेंगे। इससे पहले शाह सहयोगी दलों से अलग-अलग बैठक कर हालात का जायजा ले सकते हैं।पार्टी सूत्र ने बताया कि विधान परिषद चुनाव में संगठन का जमीनी अनुभव रखने वाले कई नेताओं से पूछा ही नहीं गया। पार्टी जिस स्तर पर कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के साथ चुनाव लड़ती आई है, उसका भी व्यापक अभाव दिखा। विज्ञापन विज्ञापन उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में निराशाजनक परिणाम हाथ लगने के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व सतर्क है। नतीजे के संदर्भ में आंतरिक रिपोर्ट में इसके लिए आपसी समन्यव और प्रबंधन में घोर कमी के साथ कार्यकर्ताओं में चुनाव के प्रति दर्शाई गई उदासीनता को कारण माना गया है।

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यही कारण है कि पार्टी अपनी परंपरागत लखनऊ स्नातक जैसी सीट बड़े अंतर से हारी, जबकि वाराणसी स्नातक सीट पर संघर्ष में भी नहीं दिखी। इसके अलावा बेरली-मुरादाबार शिक्षक सीट को छोड़ कर पार्टी कहीं भी बड़े अंतर से जीत हासिल नहीं कर पाई। प्रबंधन और समन्वय की कमी के कारण कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ नहीं जुटे और संगठन के अनुभवी नेताओं ने भी चुनाव में प्रतीकात्मक उपस्थिति ही दर्ज कराई।

आंतरिक रिपोर्ट में क्या?

पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट में एक-एक सीट की हार और जीत की व्याख्या की गई है। हालांकि सभी सीटों की समीक्षा में प्रबंधन, समन्वय की कमी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात कही गई है। कई सीटों पर मतदाताओं से मजबूती और रणनीति के साथ संपर्क नहीं साधे जाने और मतदान केंद्र तक पहुंचाने की मजबूत व्यवस्था नहीं किए जाने की भी बात दर्ज है।



