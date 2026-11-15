{"_id":"6af9ac24319d9d9c0a065d96","slug":"video-tributes-paid-to-karmavir-lalla-babu-on-his-death-anniversary-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्मवीर लल्ला बाबू को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज (भावाधस) की ओर से जिगर कॉलोनी स्थित नटवाबा मंदिर के पास संगठन के उप केंद्रीय कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय सर्वोच्च निर्देशक कर्मवीर लल्ला बाबू द्रविड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पदाधिकारियों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और समाज सेवा का संकल्प लिया। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई।

... और पढ़ें