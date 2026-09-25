फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Teachers Felicitation Ceremony commenced with the lighting of the ceremonial lamp

दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ शिक्षक सम्मान समारोह का शुभारंभ

Fri, 25 Sep 2026 08:42 PM IST
अमित शर्मा
Amit Sharma अमित शर्मा
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:42 PM IST
Teachers Felicitation Ceremony commenced with the lighting of the ceremonial lamp
मुरादाबाद के पंचायत भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सुबह दस बजे से शिक्षकों का पहुंचना शुरू हो गया था। पंजीकरण के बाद शिक्षक सभागार में पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ऊना: विवेक शर्मा बोले- पंचायत विकास कार्यों में ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं होगा, 31 मार्च तक हर काम पूरा करें

kutlehar mla vivek sharma panchayat development works complete by march 31
Una
25 Sep 2026

Video: कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन

Video: कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन
Lucknow
25 Sep 2026

Jaipur Mayor Election: मेयर चुनाव के बीच कांग्रेस का धरना, विधायक रफीक खान ने लगाए गंभीर आरोप | Amar Ujala

Jaipur Mayor Election: विरोध-प्रदर्शन के बीच गोपाल शर्मा का बयान, मोहनलाल गुप्ता पर साधा निशाना | Am
Rajasthan
25 Sep 2026

अयोध्या में मातृशक्तियों ने प्रभु श्रीराम के गाए भजन, हनुमान चालीसा का किया पाठ

अयोध्या में मातृशक्तियों ने प्रभु श्रीराम के गाए भजन, हनुमान चालीसा का किया पाठ
Ayodhya
25 Sep 2026

हमीरपुर: नाविकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए राजपूत कल्याण सभा ने उठाई आवाज, काली पट्टी बांधकर जताया समर्थन

hamirpur rajput kalyan sabha supports navy sailors safety ocean beat campaign
Hamirpur (Himachal)
25 Sep 2026
विज्ञापन

फंदे से लटकता मिला वन निगम के डीएलएम का शव

dead body of Forest Corporation DLM found hanging in sonbhadra
Sonebhadra
25 Sep 2026

महिला थाने में दोस्त पुलिस कार्यक्रम का आयोजन

'Friend Police' program organized at the Women's Police Station.
Gorakhpur
25 Sep 2026
विज्ञापन

चेचिस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, रेलवे गेट पर पकड़ा गया वाहन

Motorcyclist killed in collision with chassis identified via Aadhaar in sonbhadra
Sonebhadra
25 Sep 2026

फतेहाबाद में ऑटो मार्केट के प्रधान पद लेकर बीजेपी की गुटबाजी सामने आई

BJP factionalism has come to the fore over the post of Auto Market President in Fatehabad.
Fatehabad
25 Sep 2026

फतेहाबाद में मोडिफाइड साइलेंसर से पटाखे बजाने वाले तीन बुलेट चालकों के 30 हजार के चालान

Three Bullet riders in Fatehabad fined ₹30,000 for creating firecracker-like sounds with modified silencers.
Fatehabad
25 Sep 2026

महेंद्रगढ़ में हकेंवि के सामने पुस्तकालय का शुभारंभ, युवाओं को निशुल्क मिलेगी सुविधा

Library inaugurated opposite HAU in Mahendragarh; youth to get free access to the facility.
Mahendragarh/Narnaul
25 Sep 2026

वीडियो: पॉक्सो कानून को लेकर बुलंदशहर में चलेगा विशेष महाअभियान

A special mega-campaign regarding POCSO Act will be launched in Bulandshahar
Bulandshahar
25 Sep 2026

तीन मोहल्लों में बंध्याकरण अभियान तेज, 12 से अधिक कुत्ते पकड़े

Sterilization drive intensified in three neighborhoods over 12 dogs caught
Hapur
25 Sep 2026

डीएवी कॉलेज परिसर में प्रत्याशी ने समर्थकों संग निकाली रैली

Candidate took out a rally with supporters on the DAV College campus Dehradun News
Dehradun
25 Sep 2026

धर्मशाला: गणेश महोत्सव में दीक्षा और विशाल के भजनों पर झूमे श्रद्धालु, आज बाणगंगा में होगा भव्य विसर्जन

dharamshala ganesh mahotsav diksha vishal bhajan banganga immersion
Dharamshala
25 Sep 2026

रामपुर कॉलेज में वॉलीबाल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले शुरू, रोहड़ू-नेरवा और ऊना-विश्वविद्यालय शिमला में टक्कर

rampur college inter college volleyball championship semifinal rohru nerva una shimla
Rampur Bushahar
25 Sep 2026

बिलासपुर में अनियंत्रित कार ने दो लोगों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर; दो बाइकें भी क्षतिग्रस्त

bilaspur bharari uncontrolled car hits two people two bikes damaged
Bilaspur
25 Sep 2026

Video: अलीगंज में सीवर काम से राहगीर परेशान, कीचड़ और गड्ढों से बढ़ी मुश्किल

Video: अलीगंज में सीवर काम से राहगीर परेशान, कीचड़ और गड्ढों से बढ़ी मुश्किल
Lucknow
25 Sep 2026

Video: राजकीय महिला डिग्री कालेज राजाजीपुरम की ओर से लगा रक्तदान शिविर

Video: राजकीय महिला डिग्री कालेज राजाजीपुरम की ओर से लगा रक्तदान शिविर
Lucknow
25 Sep 2026

विद्यार्थियों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने किया वंदे मातरम का सामूहिक गायन

Students teachers and local residents sang Vande Mataram in unison Dehradun News
Dehradun
25 Sep 2026

गमाडा पर ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी, पंजाब सरकार पहुंची हाईकोर्ट

गमाडा पर ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी, पंजाब सरकार पहुंची हाईकोर्ट
Chandigarh-Punjab
25 Sep 2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: चुनाव आयोग के घेराव के लिए निकले युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका

Congress workers in Delhi demanded resignation of Gyanesh Kumar
Delhi
25 Sep 2026

चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

Haryana Congress holds protest in Chandigarh; marches towards the Chief Electoral Officer's office.
Chandigarh-Haryana
25 Sep 2026

कोटकपूरा के विकास के लिए नगर काउंसिल का 24.5 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पास

Municipal Council's annual budget of ₹24.5 crore passed for the development of Kotkapura.
Chandigarh-Punjab
25 Sep 2026

कानपुर: वीआईपी के लिए चमकाई सड़क, जनता के हिस्से आए गड्ढे

Kanpur Road spruced up for VIPs potholes left for the public
Kanpur
25 Sep 2026

फतेहाबाद में सेनेटरी की दुकान के गोदाम में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Fire breaks out at sanitary ware shop's warehouse in Fatehabad; fire brigade brings it under control.
Fatehabad
25 Sep 2026

शिमला: भूमिहीन SC-ST परिवारों के भूमि अधिकार और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर राज्यपाल से मिला गदर फ्रंट, सौंपे दो ज्ञापन

gadar front himachal governor memorandum sc st land rights-stray dogs shimla
Shimla
25 Sep 2026

जालंधर में कांग्रेस नेता और चौकी इंचार्ज के विवाद पर एडीसीपी बोली- लड़ाई के मामले को नशे से जोड़ा गया

ADCP speaks on the dispute between a Congress leader and a police post in-charge in Jalandhar: The altercation was linked to the issue of drugs
Jalandhar
25 Sep 2026

ट्रैक पर दौड़ने का सपना टूटा तो 15 की उम्र में थामी पिस्टल, आखिरी मौके को कमलजीत ने गोल्ड में बदला

When the dream of running on the track was shattered, Kamaljeet picked up a pistol at the age of 15 and turned her final opportunity into gold.
Rewari
25 Sep 2026

दीप प्रज्वलित कर कृषि मंत्री ने किया 70वीं प्रांतीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ

Agriculture Minister inaugurates 70th Provincial Wrestling Competition by lighting the ceremonial lamp.
Deoria
25 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed