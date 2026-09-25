विधायक के फार्महाउस में दरिंदगी: फेसबुक पर जिस महिला से सीआरपीएफ कर्मी की दोस्ती, उसी ने युवती को मिलने को कहा

अमरोहा के फार्म हाउस में हुए सामूहिक दुष्कर्म में शामिल दिल्ली में तैनात मुजफ्फरनगर के सौरंग निवासी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मोहित ने फेसबुक के जरिये युवती से दोस्ती गांठी थी। जिस फेसबुक अकाउंट पर भावना नाम की युवती से दोस्ती हुई थी वह मोहित ही चला रहा था। इस अकाउंट पर दिया गया नंबर मोहित के पास मिला।
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हसनपुर में युवती के साथ दरिंदगी
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घटना के बाद पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली युवती ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती भावना नाम की महिला से लगभग एक साल पहले हुई थी। दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। दोनों के बीच पिछले काफी समय से बातचीत नहीं हुई थी। इधर बीच में भावना ने ही युवती को मोहित से मिलने के लिए कहा था। युवती से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि फेसबुक अकाउंट बंद है।
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दुष्कर्म केस के आरोपी दरोगा संजय तोमर
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अकाउंट पर जो नंबर दिया गया है सर्विलांस में उसकी लोकेशन अमरोहा में मिली। इसके बाद जांच में पाया गया कि मोहित ही उस नंबर को चला रहा है। युवती से पूछताछ में पता चला कि उसके पिता का निधन हो गया है। वह हरियाणा में एक निजी कंपनी में काम करती है। पुलिस जांच में पता चला कि सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल व इंस्पेक्टर और पुलिस के दरोगा व सिपाही सब बागपत, मेरठ, मुजफ्फनगर व अलवर के आसपास के रहने वाले हैं। इन सभी की पहले से जान पहचान है। इसी आधार पर मोहित अमरोहा में तैनात अपने परिचित दरोगा के जरिये हसनपुर में उत्तराखंड के खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस पर कॉटेजनुमा कमरा लेने में साथियों के साथ सफल हो गया। कमरा लेने में गृह मंत्रालय के अधिकारी होने का रौब जमाया गया।
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थाने में हसनपुर दुष्कर्म केस के आरोपी
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112 नंबर पर डायल कर युवती ने दी घटना की जानकारी
मंगलवार की आधी रात बाद युवती ने 112 नंबर पर कॉल कर आपबीती सुनाई थी। सूचना मिलते ही 112 नंबर से कंट्रोल रूम और एसपी के सीयूजी नंबर पर घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद हरकत में आते हुए रजबपुर व हसनपुर थाने की पुलिस रात में लगभग डेढ़ बजे फार्म हाउस पर पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। फिर प्रारंभिक पूछताछ के बाद चारों आरोपियों व युवती को पुलिस फार्म हाउस से साथ ले आई।
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विधायक का फार्म हाउस। यहां युवती से दरिंदगी हुई थी
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विवेचना में और भी पुलिसकर्मी आ सकते हैं कार्रवाई के दायरे में
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। जांच में पीड़िता का मेडिकल, घटनास्थल से जुटाए जाने वाले साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अहम कड़ी माने जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों और पीड़िता की घटना के समय की लोकेशन तथा उनके बीच हुई बातचीत और संपर्क की भी जांच कर रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के संपर्क में घटना से पहले या बाद में कौन-कौन से पुलिसकर्मी अथवा अन्य लोग रहे। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि जांच के दौरान यदि किसी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।