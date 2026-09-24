विधायक के फार्म हाउस में सामूहिक दुष्कर्म: चारों आरोपी जेल गए, केयरटेकर बोला- पुलिसवालों ने दी थी कत्ल की धमकी

यूपी के अमरोहा स्थित हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के झूलपुरी स्थित खानपुर (उत्तराखंड) के भाजपा विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और पुलिस के दरोगा-सिपाही को पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे चारों आरोपियों को डिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लिया है। घटना के बाद रात में ही डीआईजी मुनिराज जी और एसपी लखन सिंह यादव ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए।

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