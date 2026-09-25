विधायक के फार्महाउस में दरिंदगी: वारंटी पकड़ने की रवानगी दर्ज कराकर पहुंचा था दरोगा, जमकर हुई थी दारू पार्टी

1 of 6 हसनपुर दुष्कर्म केस के आरोपी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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हसनपुर में हरियाणा की युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। वारदात में शामिल दरोगा संजय तोमर ने खाकी को ढाल बनाकर इस संगीन जुर्म को अंजाम देने की साजिश रची थी। बताते हैं कि 22 सितंबर की रात को घटना वाली रात दरोगा संजय तोमर की ड्यूटी क्षेत्र में वारंटी पकड़ने के अभियान में लगी थी। थाने के जीडी में दरोगा की रवानगी वारंटियों की धरपकड़ के लिए दिखाई गई थी।





2 of 6 थाने में हसनपुर दुष्कर्म केस के आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

लेकिन पुलिस के दायित्वों को दरकिनार कर दरोगा थाने से निकलते ही सीधे आरोपियों के पास फार्म हाउस पहुंच गया। दरोगा ने खुद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसने कोतवाली की जीडी में अपनी रवानगी वारंटी को पकड़ने के लिए दर्ज की थी। लेकिन जब युवती की शिकायत पर पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा तो दरोगा नशे में वहां मिला। उस पर दुष्कर्म का आरोप था। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था।

3 of 6 अमरोहा एसपी लखन यादव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रुकने के लिए तीन कमरे लिए थे

उत्तराखंड के विधायक के झूलपुरी स्थित फार्म हाउस के केयर टेकर रामनिवास ने बताया कि मंगलवार शाम कार सवार लोग फार्म हाउस पहुंचे थे। वहां रुकने के लिए तीन कमरे लिए गए थे। इसके बाद सभी आ गए। कुछ ही देर बाद हसनपुर कोतवाली में तैनात सिपाही प्रमोद कुमार वहां खाना और शराब लेकर पहुंचा, जिसके बाद रात में यह घटना हुई।

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4 of 6 विधायक उमेश शर्मा का फार्म हाउस। यहां युवती से दरिंदगी हुई थी - फोटो : संवाद

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हमला, बोले- जिसका शासन अपराध पर टिका, उसकी पुलिस भी भ्रष्ट

अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में उत्तराखंड के विधायक के फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना में पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ जवानों की संलिप्तता सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है।

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5 of 6 विधायक उमेश शर्मा का फार्म हाउस। यहां युवती से दरिंदगी हुई थी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी