{"_id":"6aa7faeec6c25e898104299c","slug":"video-students-created-a-rangoli-of-baba-neem-karoli-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"विद्यार्थियों ने बनाई बाबा नीम करोली की रंगोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में नीम करोली बाबा का चित्र रंगोली (डस्ट कलर) के माध्यम से तैयार किया गया। जिसको आठ छात्रों समृद्धि गोस्वामी, देवांश, ध्रुव, प्रिंस, यश, अर्जुन एवं दीपक द्वारा बनाया गया। विद्यालय के कला अध्यापक डॉ. नवनीत गोस्वामी के निर्देशन में विद्यार्थियों को लगभग आठ घंटे का समय लगा। प्रबंधक नवनीत शमशेरी ने छात्रों के प्रयास को सराहा। इस दौरान पंकज कुमार शर्मा, विशाल अग्रवाल पंकज दुबे का विशेष सहयोग रहा।

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