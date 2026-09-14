मोहम्मद शमी के भाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप: कौन है पीड़िता, कहां मिले दोनों; संबंध बने पर क्यों नहीं हुई शादी?

संबंध बने पर क्यों नहीं हुई शादी?

शादी का वादा करने के बावजूद यह रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच सका, जिसके पीछे पीड़िता ने कई कारण बताए। पीड़िता का आरोप है कि 9 सितंबर 2023 को कैफ ने उसे कोलकाता के एक होटल में बुलाया। कैफ को पीड़िता के तलाकशुदा होने और बेटे के होने से कोई आपत्ति नहीं थी। इसी का भरोसा देकर उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी कैफ को पीड़िता का केबिन क्रू का काम पसंद नहीं था, इसलिए उसने दबाव डालकर पीड़िता की नौकरी भी छुड़वा दी।