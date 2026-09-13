कमरे में पकड़े प्रेमी-प्रेमिका: आधी रात युवती के घर दबोचा गया आशिक, आपत्तिजनक हाल में थे, फिर हुआ ऐसा फैसला

नगर के एक मोहल्ला निवासी एक महिला ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसका बड़ा दामाद विनोद निवासी फरीदपुर हाजी, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद 15 अगस्त की रात को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वह अभी तक घर वापस नहीं आई है। परिजनों ने रिश्तेदारी समेत सभी जगह तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका।