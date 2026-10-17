बाली वध की लीला देख भावविभोर हुए दर्शक

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लाइनपार की रामलीला में बाली वध की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने श्रीराम, सुग्रीव और बाली के प्रसंग को शानदार अभिनय से जीवंत कर दिया। लीला देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। श्रीराम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया।

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