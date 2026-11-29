औपचारिक घोषणा का एलान

अमरोहा के सहसपुर अलीनगर निवासी मोहम्मद शमी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी से देश-दुनिया में पहचान बना चुके हैं। ऐसे में उनके राजनीति में आने की किसी भी संभावना को लेकर स्थानीय स्तर पर भी उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि, फिलहाल रालोद और भाजपा दोनों से जुड़ने की चर्चाएं अटकलों तक ही सीमित हैं। शमी की ओर से कोई औपचारिक राजनीतिक घोषणा नहीं होने के कारण यह साफ नहीं है कि वह राजनीति में कदम रखेंगे भी या नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट की पिच पर अपनी गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले शमी सियासत की पिच पर उतरते हैं या फिर इन चर्चाओं को महज मुलाकातों तक ही सीमित रखते हैं।